Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Павлодарского предпринимателя наказали за мусор в пойме Иртыша

Павлодарского предпринимателя наказали за мусор в пойме Иртыша Фото: скриншот с видео
Инспекторы лесного хозяйства привлекли к ответственности павлодарского предпринимателя, которого признали виновным в свалке, которая образовалась в пойме реки Иртыш, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в пресс-службе инспекции лесного хозяйства и животного мира, вычислить нарушителя экологических норм помогли социальные сети. Именно там лесники нашли публикацию, где местные жители жалуются на груды мусора, которые образовались в пойме Иртыша, пишет Pavlodarnews.

На берегу разбросаны мешки с пластиковыми отходами, бутылками и прочим мусором. Авторы видео утверждают, что виновником мусорного развала стал местный предприниматель, владелец ближайшего пляжа. Это подтвердили в лесной инспеции.

"Информация, указанная в видеообращении, подтвердилась. Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 372 КоАП РК, ему предъявлен иск о возмещении нанесенного ущерба, также выдано обязательное предписание по устранению нарушения в трехдневный срок". Пресс-служба инспекции лесного хозяйства Павлодарской области


Предприниматель должен будет устранить свалку мусора и возместить нанесенный ущерб.

Ранее стало известно, что казахстанскими сайгаками заинтересовались зоопарки разных стран.

Читайте также

Самый безопасный аул находится в Актюбинской области

Житель Петропавловска построил в квартире огромную лодку, чтобы ее вынести, понадобился подъемный кран

Мария Мельникова
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
лодка, море, закат
Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 августа
споры с энергетическими напитками
Исчезнут ли напитки-энергетики с полок казахстанских магазинов
Может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, получить земельный участок
Может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, приобрести землю для ведения подсобного хозяйства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления