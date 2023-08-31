Павлодарского предпринимателя наказали за мусор в пойме Иртыша

Инспекторы лесного хозяйства привлекли к ответственности павлодарского предпринимателя, которого признали виновным в свалке, которая образовалась в пойме реки Иртыш, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в пресс-службе инспекции лесного хозяйства и животного мира, вычислить нарушителя экологических норм помогли социальные сети. Именно там лесники нашли публикацию, где местные жители жалуются на груды мусора, которые образовались в пойме Иртыша, пишет Pavlodarnews.

На берегу разбросаны мешки с пластиковыми отходами, бутылками и прочим мусором. Авторы видео утверждают, что виновником мусорного развала стал местный предприниматель, владелец ближайшего пляжа. Это подтвердили в лесной инспеции.

"Информация, указанная в видеообращении, подтвердилась. Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 372 КоАП РК, ему предъявлен иск о возмещении нанесенного ущерба, также выдано обязательное предписание по устранению нарушения в трехдневный срок". Пресс-служба инспекции лесного хозяйства Павлодарской области







Предприниматель должен будет устранить свалку мусора и возместить нанесенный ущерб.

Ранее стало известно, что казахстанскими сайгаками заинтересовались зоопарки разных стран.