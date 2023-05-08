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ЕС обсуждает запрет на доступ в порты судам, обходящим антироссийские санкции

ЕС обсуждает запрет на доступ в порты судам, обходящим антироссийские санкции Фото: pixabay
Руководство Евросоюза планирует в ближайшее время запретить доступ в свои порты судам, которые пытаются обойти санкции против российской нефти, сообщает Zakon.kz.

Bloomberg приводит данные, ссылаясь на документы Евросоюза. Отмечается, что предложение содержится в 11-м пакете санкций против России, его передали для согласования странам объединения. В основу очередного пакета ограничительных мер войдут действия, которые помогут снизить эффективность обхода санкций.

Еврокомиссия ссылается на "резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков" со стороны судов, которые пытаются обойти потолок нефтяных цен, установленный странами G7 вместе с Евросоюзом, а также частичное эмбарго Брюсселя на поставки нефти и нефтепродуктов из России.


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В частности, Еврокомиссия предлагает запретить вход в европейские порты и шлюзы судам, которые либо уже были уличены в попытке нарушить потолок цен на российскую нефть, либо находятся под подозрением.

Ранее Европейский союз начал обсуждение нового механизма санкций, направленный против третьих стран, которые, по его мнению, не делают достаточно для того, чтобы помешать России обойти их.

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