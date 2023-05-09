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В МИД Китая не исключают "немирного" воссоединения с Тайванем

В МИД Китая не исключают "немирного" воссоединения с Тайванем Фото: chinamil.com.cn
Правительство Китая добивается воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает и иных методов, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает Zakon.kz.

Об этом министр заявил в интервью саудовскому изданию "Аш-Шарк Аль-Аусат".

"Китай всегда прилагает максимальные усилия ради перспективы мирного объединения, но мы готовы использовать и все другие необходимые меры и рассматриваем эти возможные варианты", - сказал Цинь Ган.

Вместе с тем он в очередной раз призвал Вашингтон перестать поддерживать тайваньских сепаратистов и начать наконец на практике придерживаться принципа "одного Китая", который формально Штаты признали. Пекин по-прежнему решительно выступает против вмешательства внешних сил в дела Тайбэя и будет до конца отстаивать свой суверенитет, подчеркнул министр.

Глава МИД КНР напомнил, что Пекин считает Тайвань неотделимой частью Китая.

"Если США действительно хотят мира и стабильности в Тайваньском проливе, они должны вернуться к соблюдению принципа "одного Китая" в его первоначальном виде... открыто выступить против и остановить сторонников "тайваньской независимости", - резюмировал Цинь Ган.

15 августа 2022 года делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, что вызвало резко негативную реакцию в КНР.

Предшествовавший ему визит 2 августа 2022 года американских конгрессменов на Тайвань также обернулся международным резонансом. Тогда в составе делегации была спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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