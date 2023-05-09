По делу о падении цепочной карусели в Оренбурге арестовали трех подозреваемых

Трем фигурантам дела об обрушении карусели в парке Дзержинский районный суд Оренбурга избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу сообщает Zakon.kz

"В Оренбурге избрана мера пресечения руководителям коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где произошло падение карусели. По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО "Аттракцион сервис" и ООО "Винтаж", а также лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк")", - рассказали в суде.

В суде уточнили, что руководителя ООО "Аттракцион-Сервис" А. Плинина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, арестовали на срок до 7 июля.

Как сообщали ранее 6 мая в российском городе Оренбурге упала карусель "Цепочка", на которой находились люди. При обрушении карусели пострадали 20 человек, из них 12 детей и 8 взрослых,