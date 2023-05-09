Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

По делу о падении цепочной карусели в Оренбурге арестовали трех подозреваемых

По делу о падении цепочной карусели в Оренбурге арестовали трех подозреваемых Фото: https://t.me/dzersudorb
Трем фигурантам дела об обрушении карусели в парке Дзержинский районный суд Оренбурга избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу сообщает Zakon.kz

"В Оренбурге избрана мера пресечения руководителям коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где произошло падение карусели. По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО "Аттракцион сервис" и ООО "Винтаж", а также лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк")", - рассказали в суде.

В суде уточнили, что руководителя ООО "Аттракцион-Сервис" А. Плинина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, арестовали на срок до 7 июля.

Как сообщали ранее 6 мая в российском городе Оренбурге упала карусель "Цепочка", на которой находились люди. При обрушении карусели пострадали 20 человек, из них 12 детей и 8 взрослых, 

Читайте также

В пяти городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Специалист предупреждает об углеводном похмелье при частом употреблении сладкого

Аким Алматы Ерболат Досаев: Великая Победа – это Ваша заслуга

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Магнитные бури: специалисты называли даты ближайших вспышек на Солнце
Магнитные бури: специалисты назвали даты ближайших вспышек на Солнце
Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая
Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Абдыгали Каймолдин
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления