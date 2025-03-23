Мэра Стамбула арестовали по решению суда

Уголовный суд Стамбула избрал арест в качестве меры пресечения для мэра Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала A haber, таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

Имамоглу предъявляются обвинения в рамках двух разбирательств. Одно касается коррупции в мэрии, другое – пособничества терроризму. Отмечается, что он арестован в рамках дела о коррупции. Между тем в ходатайстве прокуратуры указаны обвинения в "пособничестве вооруженной террористической организации", "создании преступной организации", "фальсификации результатов тендеров", "взяточничестве".

В решении суда указывается, что по делу о терроризме Имамоглу отпущен под судебный контроль.

Вместе с мэром под арест попали еще несколько десятков человек, в том числе высокопоставленные сотрудники мэрии, его советник Мурат Онгун, а также глава муниципалитета стамбульского района Шишли Эмрах Шахан. Часть подозреваемых отпущена под судебный контроль или под подписку о невыезде. Всего по делам о коррупции и терроризме проходят 92 человека.

Нынешнее решение об аресте не окончательное. У Имамоглу и других подследственных есть право в течение двух недель обжаловать меру пресечения. Если суд не удовлетворит апелляцию, то у обвиняемых есть право обратиться в суд следующей инстанции вплоть до Конституционного.

Отмечается, что по закону в случае ареста по статьям о коррупции обвиняемого могут держать под стражей до двух лет в ожидании подготовки обвинительного заключения и суда. В случае с Имамоглу это может означать риск потери им кресла градоначальника, а власти могут назначить внешнее управление в мэрию до проведения новых выборов.

Ранее прокуратура Стамбула потребовала арестовать 61 человека по делу о коррупции и связях с террористами, основным фигурантом которого является оппозиционный мэр города Экрем Имамоглу.

19 марта 2025 года главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей.

Задержание мэра привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц.