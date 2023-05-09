Трампу запретили публиковать судебные материалы в соцсетях

Суд запретил Трампу публиковать в социальных сетях доказательства по делу о "секретных деньгах", сообщает Zakon.kz.

В понедельник судья штата Нью-Йорк, председательствующий в уголовном деле против Дональда Трампа, издал распоряжение, запрещающее бывшему президенту публиковать в социальных сетях некоторые доказательства по делу, пишет NBC News.

Судья Хуан Мерчан во многом встал на сторону окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, ограничив действия Трампа, а именно возможность публично высказываться о новых доказательствах обвинения до того, как дело будет передано в суд.

"Любые материалы и информация, которые планируется приобщить к делу со стороны защиты, недопустимы к распространению и должны использоваться исключительно в целях подготовки защиты по этому вопросу", – говорится в постановлении суда.

В приказе Мерчана говорилось, что любой, кто имеет доступ к доказательствам, которые прокуратура передает команде Трампа, "не должен копировать, распространять или раскрывать" материалы третьим лицам, включая платформы социальных сетей, "без предварительного одобрения суда".

В нем также упоминается Трамп, в частности, что ему разрешено просматривать конфиденциальные "материалы ограниченного распространения" от прокуратуры только в присутствии его адвокатов и "не разрешается копировать, фотографировать, расшифровывать или иным образом независимо владеть материалами ограниченного распространения".

Кроме того, приказ запрещает Трампу просматривать "криминалистические данные мобильных телефонов свидетелей", но его адвокаты смогут ему показывать утвержденную часть изображений и данных после получения разрешения от судьи.

По словам прокурора, им нужны "гарантии, которые защитят целостность материалов", отметив, что "риск" того, что Трамп будет использовать их "ненадлежащим образом", значителен.

"Дональд Дж. Трамп имеет давнюю и, возможно, исключительную историю нападений на свидетелей, следователей, прокуроров, присяжных, больших присяжных, судей и других лиц, участвующих в судебных разбирательствах против него, что подвергает этих людей и их семьи значительному риску безопасности", – заявил Офис окружного прокурора в суде в прошлом месяце.

Прокуратура уточнила, что они не добивались запрета на разглашение информации в отношении Трампа, который планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 году, а стараются убедиться, что он не станет злоупотреблять их доказательствами.

"Ответчик имеет конституционное право публично говорить об этом деле, и люди не пытаются нарушать это право", – говорится в их заявлении.

В прошлом месяце Окружная прокуратура Манхэттена предъявила Трампу обвинение по 34 эпизодам, связанным с фальсификацией деловых записей.

По версии следствия, экс-президент пытался таким образом скрыть компрометирующую информацию и незаконную деятельность, в том числе выплату денег двум женщинам за молчание об их отношениях с Трампом. Как утверждают прокуроры, обнародование этой информации, возможно, могло бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

По каждому из 34 обвинений Дональду Трампу может грозить максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Трамп утверждает, что Брэгг и судья настроены против него предвзято, а его адвокаты на прошлой неделе подали документы, требуя передачи дела в федеральный суд. Запрос находится на рассмотрении.