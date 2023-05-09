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С начала года в США зафиксировали не менее 191 случая стрельбы: погибло более 13 тыс. человек

пистолет Фото: freepik
В США за первые 129 дней 2023 года было зафиксировано не менее 191 случая, последний из которых произошел в оживленном торговом центре Техаса, сообщает Zakon.kz.

В среднем в США ежегодно с 2014 года погибает от огнестрельного оружия более 39 000 человек, пишет Sky News.

Согласно данным архива насилия с применением огнестрельного оружия США, по состоянию на 1 мая в стране было застрелено не менее 13 959 человек. Это 115 смертей в день.

10 самых страшных массовых расстрелов, произошедших в этом году в США

  1. Монтерей-Парк, Калифорния (21 января) — 12 погибших, девять раненых.
  2. Аллен, Техас (6 мая) – девять погибших, семь раненых.
  3. Енох, Юта (4 января) – восемь погибших.
  4. Генриетта, Оклахома (1 мая) — семь погибших.
  5. Стрельба в школе в Нэшвилле, Теннесси (27 марта) — семь человек погибли, один ранен.
  6. Хаф-Мун-Бей, Калифорния (23 января) — семь погибших, один ранен.
  7. Луисвилл, Кентукки (10 апреля) - шестеро погибших, восемь раненых.
  8. Гошен, Калифорния (16 января) — шестеро погибших.
  9. Озеро Уэльс, Флорида (2 мая) – пятеро погибших.
  10. Округ Сан-Хасинто, штат Техас (28 апреля) — пятеро погибших.

8 мая водитель въехал в толпу мигрантов в Техасе, погибли семь человек.

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