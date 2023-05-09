С начала года в США зафиксировали не менее 191 случая стрельбы: погибло более 13 тыс. человек

В США за первые 129 дней 2023 года было зафиксировано не менее 191 случая, последний из которых произошел в оживленном торговом центре Техаса, сообщает Zakon.kz.

В среднем в США ежегодно с 2014 года погибает от огнестрельного оружия более 39 000 человек, пишет Sky News.

Согласно данным архива насилия с применением огнестрельного оружия США, по состоянию на 1 мая в стране было застрелено не менее 13 959 человек. Это 115 смертей в день.

10 самых страшных массовых расстрелов, произошедших в этом году в США

Монтерей-Парк, Калифорния (21 января) — 12 погибших, девять раненых. Аллен, Техас (6 мая) – девять погибших, семь раненых. Енох, Юта (4 января) – восемь погибших. Генриетта, Оклахома (1 мая) — семь погибших. Стрельба в школе в Нэшвилле, Теннесси (27 марта) — семь человек погибли, один ранен. Хаф-Мун-Бей, Калифорния (23 января) — семь погибших, один ранен. Луисвилл, Кентукки (10 апреля) - шестеро погибших, восемь раненых. Гошен, Калифорния (16 января) — шестеро погибших. Озеро Уэльс, Флорида (2 мая) – пятеро погибших. Округ Сан-Хасинто, штат Техас (28 апреля) — пятеро погибших.

8 мая водитель въехал в толпу мигрантов в Техасе, погибли семь человек.