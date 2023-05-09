С начала года в США зафиксировали не менее 191 случая стрельбы: погибло более 13 тыс. человек
Фото: freepik
В США за первые 129 дней 2023 года было зафиксировано не менее 191 случая, последний из которых произошел в оживленном торговом центре Техаса, сообщает Zakon.kz.
В среднем в США ежегодно с 2014 года погибает от огнестрельного оружия более 39 000 человек, пишет Sky News.
Согласно данным архива насилия с применением огнестрельного оружия США, по состоянию на 1 мая в стране было застрелено не менее 13 959 человек. Это 115 смертей в день.
10 самых страшных массовых расстрелов, произошедших в этом году в США
- Монтерей-Парк, Калифорния (21 января) — 12 погибших, девять раненых.
- Аллен, Техас (6 мая) – девять погибших, семь раненых.
- Енох, Юта (4 января) – восемь погибших.
- Генриетта, Оклахома (1 мая) — семь погибших.
- Стрельба в школе в Нэшвилле, Теннесси (27 марта) — семь человек погибли, один ранен.
- Хаф-Мун-Бей, Калифорния (23 января) — семь погибших, один ранен.
- Луисвилл, Кентукки (10 апреля) - шестеро погибших, восемь раненых.
- Гошен, Калифорния (16 января) — шестеро погибших.
- Озеро Уэльс, Флорида (2 мая) – пятеро погибших.
- Округ Сан-Хасинто, штат Техас (28 апреля) — пятеро погибших.
8 мая водитель въехал в толпу мигрантов в Техасе, погибли семь человек.
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