Китай выслал Канадского дипломата

Китай выслал дипломата из консульства Канады в Шанхае в ответ на высылку Канадой китайского дипломата, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что канадскому дипломату Дженнифер Линн Лалонд было предложено покинуть страну до 13 мая, пишет DW.

Власти Китая назвали это "ответной контрмерой на недобросовестный шаг Канады".

Это произошло после того, как власти Канады решили выслать китайского дипломата, подозреваемого в запугивании члена местного парламента.

Редкое решение об увольнении аккредитованного дипломата было принято всего через несколько дней после того, как офис Жоли вызвал посла Китая Конга Пэйу, чтобы выразить разочарование по поводу попыток вмешательства во внутреннюю политику Канады.

