#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Мир

Китай ответил на угрозы Трампа о введении новых пошлин

иллюстрация &quot;Торговая война&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 13:22 Фото: freepik
Китай пообещал ответить, если президент США Дональд Трамп выполнит угрозу ввести дополнительные 100%-ные пошлины на китайский импорт, сообщает Zakon.kz.

Последняя угроза Трампа прозвучала после того, как на прошлой неделе Китай ввел ряд ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Эскалация напряженности грозит свести на нет многомесячный прогресс в торговых переговорах, пишет CNN.

"Угрозы введения высоких пошлин – неправильный способ взаимодействия с Китаем", – заявил представитель Минторга КНР. По его словам, если Вашингтон продолжит действовать в одностороннем порядке, Китай "решительно примет меры для защиты своих законных прав и интересов".

Обострение торговой напряженности вызвало падение биржевых индексов и опасения новой тарифной войны. Весной пошлины на взаимный импорт уже достигали 145% и 120%.

Ожидалось, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее через две недели, однако президент США поставил под сомнение этот саммит, сославшись на "враждебные действия Китая" в сфере редкоземельных металлов.

Пекин назвал новые правила по экспорту этих металлов "законным шагом" и обвинил Вашингтон в эскалации. В последние недели США расширили экспортный контроль, включив в список китайские компании и их дочерние структуры, а также ввели портовые сборы для китайских судов.

По данным Минторга КНР, новые меры ограничивают использование редкоземельных ресурсов за рубежом – в том числе в военных целях и производстве полупроводников. Это может повлиять на мировые цепочки поставок электроники, автомобилей и вооружений.

"Долгое время Соединенные Штаты злоупотребляли экспортным контролем и вводили дискриминационные меры под предлогом национальной безопасности", – подчеркнули в Минторге КНР.

Там напомнили, что американский список экспортных ограничений насчитывает свыше 3000 позиций, тогда как китайский – около 900.

В своем посте на Truth Social Трамп назвал действия Китая "крайне враждебными" и "моральным позором". Однако эксперты отмечают, что Пекин фактически повторяет политику США, которые годами ограничивали поставки микросхем и оборудования в Китай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Китай ответил на пошлины Трампа
16:22, 04 апреля 2025
Китай ответил на пошлины Трампа
Касым-Жомарт Токаев ответил Дональду Трампу по поводу введения пошлин
10:51, 10 июля 2025
Касым-Жомарт Токаев ответил Дональду Трампу по поводу введения пошлин
Трамп отложил введение пошлин на товары из ЕС
19:58, 26 мая 2025
Трамп отложил введение пошлин на товары из ЕС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: