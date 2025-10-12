Китай ответил на угрозы Трампа о введении новых пошлин
Последняя угроза Трампа прозвучала после того, как на прошлой неделе Китай ввел ряд ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Эскалация напряженности грозит свести на нет многомесячный прогресс в торговых переговорах, пишет CNN.
"Угрозы введения высоких пошлин – неправильный способ взаимодействия с Китаем", – заявил представитель Минторга КНР. По его словам, если Вашингтон продолжит действовать в одностороннем порядке, Китай "решительно примет меры для защиты своих законных прав и интересов".
Обострение торговой напряженности вызвало падение биржевых индексов и опасения новой тарифной войны. Весной пошлины на взаимный импорт уже достигали 145% и 120%.
Ожидалось, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее через две недели, однако президент США поставил под сомнение этот саммит, сославшись на "враждебные действия Китая" в сфере редкоземельных металлов.
Пекин назвал новые правила по экспорту этих металлов "законным шагом" и обвинил Вашингтон в эскалации. В последние недели США расширили экспортный контроль, включив в список китайские компании и их дочерние структуры, а также ввели портовые сборы для китайских судов.
По данным Минторга КНР, новые меры ограничивают использование редкоземельных ресурсов за рубежом – в том числе в военных целях и производстве полупроводников. Это может повлиять на мировые цепочки поставок электроники, автомобилей и вооружений.
"Долгое время Соединенные Штаты злоупотребляли экспортным контролем и вводили дискриминационные меры под предлогом национальной безопасности", – подчеркнули в Минторге КНР.
Там напомнили, что американский список экспортных ограничений насчитывает свыше 3000 позиций, тогда как китайский – около 900.
В своем посте на Truth Social Трамп назвал действия Китая "крайне враждебными" и "моральным позором". Однако эксперты отмечают, что Пекин фактически повторяет политику США, которые годами ограничивали поставки микросхем и оборудования в Китай.