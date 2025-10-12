Китай ответил на угрозы Трампа о введении новых пошлин

Китай пообещал ответить, если президент США Дональд Трамп выполнит угрозу ввести дополнительные 100%-ные пошлины на китайский импорт, сообщает Zakon.kz.

Последняя угроза Трампа прозвучала после того, как на прошлой неделе Китай ввел ряд ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Эскалация напряженности грозит свести на нет многомесячный прогресс в торговых переговорах, пишет CNN.

"Угрозы введения высоких пошлин – неправильный способ взаимодействия с Китаем", – заявил представитель Минторга КНР. По его словам, если Вашингтон продолжит действовать в одностороннем порядке, Китай "решительно примет меры для защиты своих законных прав и интересов".

Обострение торговой напряженности вызвало падение биржевых индексов и опасения новой тарифной войны. Весной пошлины на взаимный импорт уже достигали 145% и 120%.

Ожидалось, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее через две недели, однако президент США поставил под сомнение этот саммит, сославшись на "враждебные действия Китая" в сфере редкоземельных металлов.

Пекин назвал новые правила по экспорту этих металлов "законным шагом" и обвинил Вашингтон в эскалации. В последние недели США расширили экспортный контроль, включив в список китайские компании и их дочерние структуры, а также ввели портовые сборы для китайских судов.

По данным Минторга КНР, новые меры ограничивают использование редкоземельных ресурсов за рубежом – в том числе в военных целях и производстве полупроводников. Это может повлиять на мировые цепочки поставок электроники, автомобилей и вооружений.

"Долгое время Соединенные Штаты злоупотребляли экспортным контролем и вводили дискриминационные меры под предлогом национальной безопасности", – подчеркнули в Минторге КНР.

Там напомнили, что американский список экспортных ограничений насчитывает свыше 3000 позиций, тогда как китайский – около 900.

В своем посте на Truth Social Трамп назвал действия Китая "крайне враждебными" и "моральным позором". Однако эксперты отмечают, что Пекин фактически повторяет политику США, которые годами ограничивали поставки микросхем и оборудования в Китай.