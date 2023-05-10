Часть жертв секты в Кении нашли без внутренних органов

Полиция провела вскрытие более 100 тел умерших членов религиозной секты на востоке Кении. Главный инспектор полиции страны Мартин Мунене заявил о том, что у некоторых погибших были изъяты внутренние органы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Nation, полиция не исключает, что в деле замешена сеть по торговле человеческими органами.

"По результатам вскрытия установлено, что в некоторых телах отсутствует ряд органов", – заявил Мартин Мунене.

Специальная группа экспертов провела с 1 мая вскрытие 112 тел, эксгумированных на востоке Кении в рамках расследования обстоятельств смерти членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости", которой руководил пастор Пол Маккензи. Было установлено, что большинство умерло от голода. Однако есть жертвы, в первую очередь дети, которые были задушены. Полиция не исключает, что они были убиты с целью дальнейшего изъятия органов.

Прибывший во вторник в район города Малинди, где продолжается эксгумации тел бывших членов религиозной секты, кабинет-секретарь (министр) внутренних дел и координации национального правительства Кении Китуре Киндики заявил, что "расследование по линии изъятия органов продолжается". Пока были вскрыты 20 могил, включая массовые захоронения. Сейчас эксгумация, которая была приостановлена на минувшей неделе из-за проливных дождей, возобновилась.Массовые захоронения

С 21 апреля власти Кении извлекали из неглубоких могил тела членов секты "Международная церковь Благая весть". 1 мая спасательные группы нашли 101 тело, восемь из которых были живыми, но позже скончались. Тогда было известно о 44 спасенных.

Лидер секты Пол Маккензи находится под стражей в полиции с 14 апреля вместе с 14 другими членами секты. Кенийские СМИ сообщают, что он отказывается от еды и воды.

