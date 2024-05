Число жертв катастрофического наводнения продолжает увеличиваться в Кении

Как пишет ТАСС, ухудшение ситуации ожидается в низинах, прибрежных районах, могут также возникать оползни и сели на участках с крутыми склонами и оврагами. Наводнения, длящиеся месяц, стали причиной разрушения домов, дорог, мостов и внутреннего перемещения более 210 тыс. человек.



Дожди затронули и другие страны Восточной Африки. Так, в соседней Танзании из-за наводнений и оползней погибли 155 человек. Жертвы и значительные разрушения имеются в Уганде и Бурунди. Синоптики считают, что причиной ливней на востоке континента является климатическое явление Эль-Ниньо.

Отметим, что людей из затопленных деревень эвакуируют вертолетом. В спасательных операциях задействованы сотрудники Кенийского Красного Креста, Службы береговой охраны Кении и другие службы.

Rescue operations in villages marooned in flood waters within Nyando sub county by a KWS chopper. Kenya Red cross personnel, Kenya Coast Guard Services among others are carrying out the evacuations. pic.twitter.com/aiErEGRnDE