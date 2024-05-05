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Число жертв катастрофического наводнения продолжает увеличиваться в Кении

наводнение в Кении, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 23:02 Фото: X(Twitter)/@ntvkenya
Министерство внутренних дел страны Кении заявило о том, что число погибших в результате наводнений достигло 228 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, ухудшение ситуации ожидается в низинах, прибрежных районах, могут также возникать оползни и сели на участках с крутыми склонами и оврагами. Наводнения, длящиеся месяц, стали причиной разрушения домов, дорог, мостов и внутреннего перемещения более 210 тыс. человек.

Дожди затронули и другие страны Восточной Африки. Так, в соседней Танзании из-за наводнений и оползней погибли 155 человек. Жертвы и значительные разрушения имеются в Уганде и Бурунди. Синоптики считают, что причиной ливней на востоке континента является климатическое явление Эль-Ниньо.

Отметим, что людей из затопленных деревень эвакуируют вертолетом. В спасательных операциях задействованы сотрудники Кенийского Красного Креста, Службы береговой охраны Кении и другие службы.

Ранее сообщалось, что дождь в Кении, Танзании и Бурунди унес жизни по меньшей мере 90 человек и нанес ущерб сельскохозяйственным угодьям и инфраструктуре.

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