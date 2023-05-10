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Названы самые правильные напитки к шашлыку

Названы напитки, которыми лучше всего запивать шашлык Фото: pixabay
Российский диетолог Зоя Богданова рассказала, какие напитки больше всего подходят к шашлыку. По ее словам, жареное мясо лучше всего запивать теплой водой или натуральным соком, сообщает Zakon.kz.

Она добавила, что лишь немногие готовы пить воду во время застолья с шашлыком.

"Если мы не рассматриваем воду, то к шашлыку прекрасно подойдут натуральные соки. Самый нейтральный – осветленный яблочный, его можно употреблять с ароматным мясом, например, с бараниной. К сухому мясу – индейка, курица, нежирные части свинины – можно взять соки с более насыщенным вкусом, например, виноградный или ананасовый. Ананасовый сок к тому же улучшает пищеварение. К жирному свиному шашлыку подойдет томатный сок". Зоя Богданова

Главное, продолжает специалист, выбирать соки без сахара.

Кроме того, как отмечено в публикации "Радио Sputnik", при желании шашлык можно сочетать с кисломолочными напитками.

"Я не видела, чтобы ряженку пили с шашлыком. Но, если вы предпочитаете молочные продукты, можно выбрать что-то типа тана".Зоя Богданова

В идеале, заявляет диетолог, алкоголь лучше исключить из рациона.

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