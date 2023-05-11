Футбольные ворота упали на ребенка в Темиртау

12-летний ребенок был госпитализирован с травмой головы после того, как него упали футбольные ворота на одном из стадионов Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет E-Karaganda, инцидент произошел на днях во время игры ребенка на стадионе Металлургов Темиртау. Футбольные ворота рухнули на ребенка и травмировали голову. Последствия попали на кадры видео и распространились в социальных сетях и мессенджерах города.

Происшествие вызвало волну возмущений в Сети. Жители припомнили схожие случаи и указали на ряд районов, где также есть недоработки застрйщиков.

"Почему подрядчики не заливают нормально бетоном железные конструкции? Ждем, когда упадет и убьет насмерть? И никого крайнего опять не будет. Почему такая халатность?"

"Металлургов, 29/1. Тоже сделали футбольное поле, ворота также не закреплены. А там столько детей!"

"Это уже не первый ребенок, который пострадал от безалаберности взрослых. Кто за это будет отвечать?"

Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, пострадавшего ребенка привезли в травматологический кабинет приемно-диагностического отделения Центральной больницы города. Там ему была оказана первая помощь, первичная хирургическая обработка ран. Позже он был перенаправлен в Многопрофильную клинику имени Макажанова. Диагноз: ушибленная рана затылочной области.

В департаменте полиции сообщили, что назначены экспертизы, а случай зарегистрирован. Позже будет принято решение о квалификации произошедшего.

В акимате Темиртау заявили, что еще до несчастного случая, от жителей Темиртау поступали жалобы на состояние футбольных полей. Городской отдел ЖКХ предварительно провел объезд по полям и по детским площадкам, которым также был необходим ремонт. Власти подготовили акт техобследования, предъявив его подрядчикам – и те обязаны устранить недочеты.

Один из подрядчиков отчитался, что работы по устранению "недочетов" ведут. Недоделки выявили на шести объектах этой фирмы.

Ранее похожие случаи произошли в Караганде и Костанае. В первом случае футбольные ворота упали на семилетнего мальчика, он получил травму ноги. В Костанае 16-летний подросток получил серьезную травму и был госпитализирован в реанимацию после того, как на него рухнули плохо закрепленные ворота.