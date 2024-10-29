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Упавшие ворота изуродовали лицо девочке в Актау

Футбольные ворота изуродовали лицо девочке в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 12:47 Фото: pexels
В Актау футбольные ворота упали на девочку, серьезно покалечив ей голову и лицо, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил местный активист и блогер Азамат Сарсенбаев. По его словам, примерно две недели назад в одном из дворов 2-го микрорайона подрядчики спилили всю конструкцию футбольного поля, в том числе ворота, которых потом оставили валятся на земле.

"И вот, 24 октября в 18:00 часов дворовские дети решили сыграть в футбол, подняли ворота, поставили на свои места и начали играть в футбол. Не прошло и пяти минут, как одни из ворот упали прямо на голову 12-летней девочки (девочке разорвало половину лица). К счастью, благодаря усилиям детских врачей, девочка осталась жива", – рассказал блогер.

По его словам, с момента трагедии прошло четыре дня, а футбольное поле так и осталось не завершенным, ворота так и лежат.

Позже он рассказал, что пострадавшей девочке зашили пол-лица. И без должной реабилитации и помощи эта травма может остаться на всю жизнь, не говоря уже о психологической травме.

Между тем, в Мангистауской областной детской больнице рассказали о состоянии ребенка. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушиблено-рваную рану лобной области.

"В динамике состояние стабильное, средней тяжести, ведется консервативное лечение. Иными словами, без операции, назначена симптоматическая терапия", – рассказали врачи Lada.

А полиция региона по данному факту начала следственные действия.

Ранее сообщалось, что полиция Актау расследует буллинг, совершенный девочками. 

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