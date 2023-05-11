Досаев: Слишком много вопросов по земельным отношениям в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района заявил, что в городе накопилось слишком много вопросов по земельным отношениям, которые не получается быстро решить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече с акимом один из жителей района попросил исполнить решение суда по земельному вопросу. По его словам, оно уже вступило в законную силу, однако акимат бездействует.

"Решение суда уже есть, вступившее в законную силу, где указано, что в течение 15 суток мне должны были уже дать разрешение. Я был на приеме у Нурлана Нургабылова (руководитель Управления земельных отношений. – Прим. ред.), к Алишеру Абдыкадырову (заместитель акима Алматы. – Прим.) в октябре 2022 года записался, но до сих пор не могу попасть, не принимает. Само решение суда не исполняется, акимат бездействует", – сказал алматинец.

Ерболат Досаев отметил, что сразу собрать земельную комиссию по решению суда не получится, для этого нужно подготовить материалы. Однако заверил, что вопрос решится по закону.

"Слишком много вопросов по земельным отношениям в Алматы с так называемыми хвостами, вот и подчищаем за собой. Ваш вопрос вынесут на земельную комиссию, я его рассмотрю. У меня решения принимаются, мы ничего не затягиваем", – заверил аким Алматы.

Ранее Ерболат Досаев рассказал, когда снесут оставшиеся дачи для пробивки проспекта Абая и проведут воду в микрорайон "Акжар".

