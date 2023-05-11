Отец Блиновской назвал ее мужа автором серых схем с налогами

Отец Елены Блиновской Олег Останин выступил в защиту дочери. Он заявил, что блогершу подставили. Кроме того, обвинил ее мужа в уголовном деле, сообщает Zakon.kz.

Останин признался, что проблемы дочери-миллиардерши ударили и по их с женой кошельку.

"Лена ни в чем не виновата. У меня все арестовали! У Нины, жены моей, пенсию арестовали!" – уточнил он.

По его словам, Блиновскую подставили.

"Я готов сесть вместо нее! Но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то", – продолжил Останин в эфире шоу "Малахов" на телеканале "Россия-1".

Также, как сказано в публикации Life, отец заявил о непростых отношениях с зятем. Он считает, что именно супруг "королевы марафонов" виновен в уголовном деле и "всю эту систему сделал".

Автора многочисленных тренинг-марафонов задержали 27 апреля "при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

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По данным следователей, блогер оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 млн рублей (более 5 млрд тенге). Позднее она признала вину в неуплате налогов.

Елену Блиновскую часто называют коучем. В своих марафонах она обещает исполнение любых желаний, от материальных до тех, что касаются здоровья, в том числе зачатия ребенка.