Культура и шоу-бизнес

Серьезно заболела: раскрыты детали жизни Елены Блиновской в тюрьме

Елена Блиновская, тюрьма, срок , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 23:05 Фото: Instagram/elena_blinovskaya
Отец осужденной российской блогерши Елены Блиновской рассказал, как складывается ее жизнь в колонии, сообщает Zakon.kz.

По словам Олега Останина, его дочь постепенно адаптируется к новым условиям и даже освоила шитье, занимаясь изготовлением одежды, пишет Starhit.

Родственник сообщил, что в последнее время Блиновская серьезно заболела и на несколько дней была переведена в санитарную часть. Там она провела около трех суток, после чего состояние улучшилось, и женщину вернули в обычные условия содержания.

При этом, как отметил Останин, на бытовые условия Блиновская не жалуется. По ее словам, кровати в камере оказались вполне удобными. Самым тяжелым для нее остается разлука с семьей – свидания разрешены лишь дважды в месяц и проходят в строгом формате: общение возможно только по телефону и через стекло.

Отец подчеркнул, что такие ограничения продиктованы правилами учреждения, и с ними приходится мириться.

3 марта 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Также "королеве марафонов" назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение 4 лет. 13 октября 2025 года Московский городской суд ей снизил срок на полгода.

Айсулу Омарова
