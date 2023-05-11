Бросило в жар: почему погорельцы Петропавловска не хотят покидать свои дома

В Петропавловске пострадавшие от крупного пожара в микрорайоне Береке буквально дежурят у сгоревших строений. Люди беспокоятся, что не смогут доказать причиненный огнем ущерб. Власти в свою очередь обещают привлечь независимых оценщиков после введения режима ЧС в городе.

Огненная стихия разбушевалась на окраине Петропавловска еще 7 мая. Клубы черного дыма были видны даже жителям пригородных аулов. Огненный ад, начавшийся ближе к вечеру, был побежден только к полуночи. Из зоны бедствия эвакуировали 40 человек, 9 из них – дети. Без крова остались, как минимум 11 семей. 9 домов сгорели практически дотла, два выгорели так, что уже не пригодны для жилья.

Самое страшное – не позади

Сегодня погорельцы говорят, что самое страшное, увы, далеко не позади. Люди боятся, что не получат за сгоревшее имущество компенсацию. В ожидании оценки ущерба пострадавшие буквально дежурят на пепелище, чтобы доказать, что и сколько потерял каждый из них.





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"Мы боимся, что сейчас здесь все сравняют с землей. Приезжал застройщик и уже руками разводил и говорит: "Здесь вот у нас будет школа, здесь, говорит, пойдет дорога. Мы переживаем, что загонят технику, все сравняют и мы потом не сможем ничего доказать. Пусть это пепелище, да, но мы боимся покидать его. Если мы сейчас уйдем, они потом скажут, ну, не было ничего там".

То, что участок города, где случился пожар, могут сравнять с землей, причем совершенно законно, – погорельцы знают. Это был вопрос времени, потому что здесь зона под снос. Часа Икс даже ждали, а вместе с ним – и компенсаций, новых квартир взамен изъятых для госнужд частных домов. Но сегодня, по словам пострадавших, все пошло слишком неожиданно и даже пугающе.





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"Мы знали, что здесь должна быть стройка. В акимате нам говорили, что генеральный план до 2035 года, по вашему участку проекта еще толком никакого нет. То есть никакой застройки сейчас не могло быть. А уже приезжает человек, уже рассматривают, что технику будут загонять. Все мы в панике". Татьяна Шишигина, житель Петропавловска

В акимате Петропавловска подтвердили, что сгоревшие частные дома находятся в зоне сноса – это предусмотрено генеральным планом застройки Петропавловска. Но уклончиво пояснили, что конкретики в планах по использованию этого куска земли пока не много, мол, все будет решаться по потребности застройки в микрорайоне Береке.

Страху погорельцам добавляет заявление властей, что вопрос с компенсацией ущерба будет решаться только после введения в городе ЧС техногенного характера.

Режима ЧС ждали, как спасения

"8 мая на сайте открытых НПА был размещен проект постановления о введении режима ЧС. Режим ЧС нам необходим для возмещения ущерба пострадавшим в рамках закона. После объявления режима ЧС будут наняты независимые оценщики. После оценки ущерба будет выплачена компенсация". Эльмира Садвокасова, пресс-секретарь акимата г. Петропавловска.

Она добавила, что если пострадавшие на эту компенсацию смогут приобрести жилье, то ставить в очередь на жилье их не станут. Загвоздка здесь в том, что введения режима ЧС погорельцы ждали еще накануне, ждали его они и сегодня с утра. Тогда в городской пресс-службе акимата заявили, документ все еще находится на регистрации в органах юстиции.





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А после обеда долгожданный документ все-таки подписали и в Петропавловске ввели режим ЧС. Теперь погорельцы могут выдохнуть и ждать оценщиков, как обещали в местной администрации.



Камыш – лиха беда начало

О том, что пожара можно было избежать, сейчас говорит буквально каждый пострадавший. На городской окраине в Береке настоящие заросли камыша. В пожароопасное время этот сухостой становится источником серьезной опасности.

"Обращались в акимат. Не первый год это все происходило. Два года тому назад все точно также огонь подошел близко к заборам. Люди все повыскакивали, с новостроек прибежали, помогали нам тушить. Все вместе своими силами мы отбились тогда от этого пожара".- говорит жительница Марина Дынькова.

Жильцы ежегодно пишут в акимат письма с просьбой скосить камыш, но все безрезультатно.

"Мы остались на улице, голыми, без обуви, без одежды, без документов. Это все произошло, потому что было трудно от камыша нас отгородить. Попросили пригнать трактор, выкопать траншею. Люди сами копали вручную, откапывались от забора, скашивали камыш, делали, что могли. За 15 минут все сгорело", Марина Дынькова.

Один гидрант против стихии

Огнеборцы объясняют, что в сухой жаркий день, с ветром до 25 метров в секунду пожарные машины и спасатели в городе были буквально нарасхват. Камыш и сухостой горели сразу в нескольких местах. И везде было угроза масштабного ущерба дачам, лесам и жилым домам.

"Одновременно поступало очень много звонков. Диспетчеры к месту вызова в Береке отправили 2 автоцистерны. Это те автомобили, которые в тот момент находились в пожарных депо. Все остальные авто пожарных частей, которых в городе пять, работали в других местах". Николай Белоусов, зам. начальника ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО"

Затем пожару присвоили максимальный третий номер сложности и начали стягивать сюда силы и средства с других участков. На момент локализации здесь работали уже 22 пожарных машины.





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В противопожарной службе также отмечают, что от Министерства по ЧС поступал запрос о необходимости направления дополнительных сил и средств из других областей страны. Отказались, потому что машины бы слишком долго ехали, да и справились своими силами. А главной бедой оказалась вода. Вернее, ее отсутствие в зоне стихийного бедствия.



"Силами местных исполнительных органов были задействованы водовозы, так как район безводный, там находится три пожарных гидранта из которых всего лишь в одном было нормальное давление. Поэтому данный пожарный гидрант не обеспечивал полностью цели пожаротушения водой. Были вызваны водовозы. По их прибытию дозаправка пожарных автоцистерн осуществлялась беспрерывно". Николай Белоусов

Тем временем, погорельцы ждут специальную комиссию на месте происшествия. Даже несмотря на введенный в городе режим ЧС, никто из них пока не собирается покидать пепелище. А в местном доме культуры неравнодушные петропавловцы стали собирать пострадавшим деньги, одежду и медикаменты.

В свою очередь власти Петропавловска уже обеспечили всех погорельцев временным жильем, некоторые семьи разъехались по родственникам.