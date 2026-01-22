#Казахстан в сравнении
События

Из-за непогоды в двух регионах Казахстана ввели ограничения на трассах

Из-за непогоды в двух регионах Казахстана ввели ограничения на трассах, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 19:35 Фото: pixabay
Из-за плохой погоды на дорогах Акмолинской и Жамбылской областей ввели ограничения для транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, 22 января с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Акмолинской области (понижение температуры до -30 С) планируется ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на 16 участках автодороги республиканского значения:

  • KАZ17 а/д "Кокшетау – Рузаевка", км 0-61, уч. Кокшетау – гр. СКО, км 61
  • KАZ16 а/д "Кокшетау – Кишкенеколь", км 2-50, уч. Кокшетау – гр. СКО, км 48
  • KZ03-07 а/д "Обход Кокшетау с подъездом к аэропорту", км 0-18, уч. Кокшетау, км 18
  • KZ03-04 а/д "Щучинск – Зеренда", км 0-77, уч. Щучинск – с. Зеренда, км 77
  • KZ03-06 а/д "Кокшетау – Атбасар", км 0-184, уч. Кокшетау – г. Атбасар, км 184
  • KАZ23 а/д "Костанай – Аулиеколь – Сурган", км 232-260, уч. гр. Костанайской обл. – п. Сурган, км 28
  • KАZ13 а/д "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 377-595, гр. СКО – гр. Костанайской обл., км 218
  • KZ03-12 а/д "Жаксы – Есиль – Бузулук", км 0-82, уч. п. Жаксы – с. Бузулук, км 82
  • KZ03-02 а/д "Макинск – Аксу – Торгай", км 0-240, уч. Макинск – с. Торгай, км 240
  • KZ 01-01 "Обход Астаны", км 0-86,1, км 86,1
  • KZ02 а/д "Астана – Петропавловск", км 18-341, уч. Астана – гр. СКО, км 323
  • KAZ03 а/д "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай гр. РФ", км 16-407, протяженность 391 км
  • KZ03-01 а/д "Астана – Коргалжын", км 19-181, уч. Астана – п. Коргалжын, км 162
  • KZ03-03 "Дороги Боровской курортной зоны"
  • KZ03-09 "Подъезд к развлекательному центру Щучинско-Боровской курортной зоны", 0-8,9 км
  • KZ03-10 "Подъезд к а/д "Новый Колутон – Акколь – Минское", 0-4,6 км

Также 22 января 2026 года с 14:30 в связи с резким ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) на территории Жамбылской области введено временное ограничение движения для грузового автотранспорта на участке автодороги Тараз – Шымкент с 534 по 593 км, а именно на отрезке Айша-Биби – граница Туркестанской области.

Спасатели призывают водителей строго соблюдать требования безопасности дорожного движения, не превышать установленную скорость, соблюдать дистанцию, по возможности воздержаться от дальних поездок, а также следить за официальной информацией.

Специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовые предупреждения на 23-24 января 2026 года. Из них следует, что в ряде регионов Казахстана ожидаются опасные метеорологические явления погоды.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
