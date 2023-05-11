В Казахстане не будут пересматривать прожиточный минимум

В кулуарах Сената Парламента РК вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков 11 мая прокомментировал по поводу пересмотра прожиточного минимума, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители прессы поинтересовались у вице-министра нацэкономики, будет ли в ближайшее время пересмотрен прожиточный минимум. По его словам, таких планов пока нет.

"На данный момент вопрос не стоит, если понадобится в будущем он будет рассматриваться". Тимур Жаксылыков

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат в 2023 году составляет 40 567 тенге.

Тем временем в марте Минтруда РК подготовило приказ "Об определении размера черты бедности". Ее будут определять по-новому.

Документ определяет черту бедности по Казахстану:

с 1 января 2023 года – в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;

с 1 января 2025 года – в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

Ранее заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Субир Лалл озвучил перспективы для экономики стран Кавказа и Центральной Азии.