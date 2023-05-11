Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане не будут пересматривать прожиточный минимум

Казахстан прожиточный минимум пересмотр Фото: Zakon.kz
В кулуарах Сената Парламента РК вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков 11 мая прокомментировал по поводу пересмотра прожиточного минимума, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители прессы поинтересовались у вице-министра нацэкономики, будет ли в ближайшее время пересмотрен прожиточный минимум. По его словам, таких планов пока нет.

"На данный момент вопрос не стоит, если понадобится в будущем он будет рассматриваться".Тимур Жаксылыков

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат в 2023 году составляет 40 567 тенге.

Тем временем в марте Минтруда РК подготовило приказ "Об определении размера черты бедности". Ее будут определять по-новому. 

Документ определяет черту бедности по Казахстану:

  • с 1 января 2023 года – в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;
  • с 1 января 2025 года – в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

Ранее заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Субир Лалл озвучил перспективы для экономики стран Кавказа и Центральной Азии.

Читайте также

Прозвучат сирены: ДЧС Шымкента обратился к жителям

"Ювентус" - "Севилья": чего ожидать от матча Лиги Европы

Бросило в жар: почему погорельцы Петропавловска не хотят покидать свои дома

Оксана Скибан
МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Экс-главу НПП "Атамекен" задержали за взятку в $30 млн
Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления