Аварийные столбы линий электропередач подсчитывают в Атырау

Бетонные опоры начали покрываться огромными трещинами, что обеспокоило атыраусцев, сообщает Zakon.kz.

Столбов, которые признали аварийными и опасными для людей, насчитали уже около тысячи. И с каждым днем их становится больше, отмечает КТК.

"Если кто-то постучит по такому столбу, он же сразу рассыпется, сломается! А если ребенок рядом будет?! Рухнет такая глыба – машину придавит, дом повредит. Пошли в ЖКХ, просили решить проблему. Сказали: решим. Но пока без результатов". Житель г. Атырау Жанабай Тажигалиев

Опоры для линий электропередачи установили почти три года назад. Трещины, которые теперь их покрывают, настолько глубокие, что горожане боятся ходить мимо. Многие бетонные столбы уже просто рассыпались и упали. Чиновники признали конструкции аварийными. Но спросить с компании, которая установила их за бюджетные деньги, уже не получится: истек срок гарантии. Решить проблему в городе все-таки обещают. Правда, для этого снова нужны средства.

"В 2022 году было обнаружено, что лопается более 300 столбов. Отдел строительства обратился в суд. Но суд мы проиграли. Сейчас выявлено более 1400 лопающихся столбов в целом по городу. Запрашиваем выделение средств из бюджета. Когда деньги выделят, некачественные опоры будут заменены". Завсектором отдела строительства акимата г. Атырау Абылай Гумаров

Ранее сообщалось, что в Актау на подъезде жилого дома обрушился козырек. В областной больнице рассказали, что один из рабочих погиб на месте обрушения, еще двое доставлены на скорой помощи. У одного из пострадавших перелом ноги, второго пока обследуют врачи. У обоих состояние стабильное. Все трое – сотрудники сервисной компании "Несібе Мол", которые обслуживали ПКСК "Татьяна".

По данному факту заведено уголовное дело.