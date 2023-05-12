В пострадавшей турецкой провинции вновь произошло ощутимое землетрясение

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило о том, что землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, землетрясение зарегистрировано в 20:57 по времени Астаны в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,56 км.



Ранее, 6 февраля, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".

В ООН заявили, что ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд.

22 апреля стало известно, что количество жертв данных землетрясений в стране выросло до 50 783 человек.

