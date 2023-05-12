Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В пострадавшей турецкой провинции вновь произошло ощутимое землетрясение

Турция Фото: wikimedia.org
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило о том, что землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, землетрясение зарегистрировано в 20:57 по времени Астаны в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,56 км.

Ранее, 6 февраля, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".

В ООН заявили, что ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд.

22 апреля стало известно, что количество жертв данных землетрясений в стране выросло до 50 783 человек.

Читайте также

Имя своего седьмого ребенка раскрыл Роберт Де Ниро

Бразилия планирует проверить руководство офисов Google и Telegram

Ситуация в Украине: Польша передала 14 истребителей, Молдова сокращает срок пребывания в стране беженцев

Елена Беляева
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Казахстан ОСИ Сенат
Вместо ОСИ: до конца года депутаты примут закон о новой форме управления жилыми домами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления