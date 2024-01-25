Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий опубликовало информацию о том, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, толчки были зафиксированы в 16.04 (время совпадает с мск), эпицентр располагался в районе города Батталгази.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 км.

Землетрясение вызвало панику среди жителей. По данным турецких СМИ, его почувствовали и в соседних провинциях – так, в Элязыге и Адыямане запаниковавшие граждане выбежали из домов после толчков.

Между тем жертв и разрушений нет.

Губернатор Малатьи Эрсин Языджы сообщил в соцсети X, что на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано. Глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая также заявил об отсутствии раненых и материального ущерба, но проверки территории продолжаются.

Ранее сообщалось, что на границе Китая и Кыргызстана произошло несколько землетрясений.



Предыдущее землетрясение в этом районе было зафиксировано 23 января в 18.09. Его эпицентр располагался в 252 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда составила 5.4. Сведений об ощутимости на территории РК нет.

В ночь на 23 января в Алматы произошло землетрясение – его эпицентр, по данным казахстанских сейсмологов, находился на границе с Кыргызстаном. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.