Нургиса Адилетулы стал чемпионом Азии-2023 по тяжелой атлетике

Казахстанский штангист Нургиса Адилетулы завоевал золотую медаль азиатского первенства, которое подходит к завершению в южнокорейском городе Чинджу, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы продемонстрировал блестящее выступление, удачно использовав все шесть попыток из шести возможных, не допустив ни одной осечки. Наш штангист, который выступал в весовой категории до 102 кг, не имел себе равных, подняв в сумме двоеборья ровно 400 кг.

Сначала Нургиса занял второе место в рывке с весом 181 кг, уступив всего лишь один килограмм хозяину турнира, корейцу Йонхаку Янгу. Затем Адилетулы был сильнее всех в толчке, подняв штангу массой 219 кг, и это позволило ему стать новым чемпионом Азии.

Для казахстанской сборной по тяжелой атлетике это первая медаль высшей пробы на данном турнире. Завершится Чемпионат Азии 13 мая.