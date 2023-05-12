Нургиса Адилетулы стал чемпионом Азии-2023 по тяжелой атлетике
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Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы продемонстрировал блестящее выступление, удачно использовав все шесть попыток из шести возможных, не допустив ни одной осечки. Наш штангист, который выступал в весовой категории до 102 кг, не имел себе равных, подняв в сумме двоеборья ровно 400 кг.
Сначала Нургиса занял второе место в рывке с весом 181 кг, уступив всего лишь один килограмм хозяину турнира, корейцу Йонхаку Янгу. Затем Адилетулы был сильнее всех в толчке, подняв штангу массой 219 кг, и это позволило ему стать новым чемпионом Азии.
Для казахстанской сборной по тяжелой атлетике это первая медаль высшей пробы на данном турнире. Завершится Чемпионат Азии 13 мая.