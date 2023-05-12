Два казахстанских штангиста стали призерами азиатского первенства

12 мая сборная Казахстана по тяжелой атлетике после "золота" Нургисы Адилетулы на ЧА-2023 отличилась еще дважды. На пьедестал почета поднялись Артем Антропов и Андас Самарканов, которые завоевали серебряную и бронзовую медали, соответственно, сообщает Zakon.kz.

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Оба казахстанских штангиста выступали в одной весовой категории, до 109 кг. В первом упражнении (рывок) наши штангисты завершили соревнования в топ-5, Антропов удостоился 4-го места (172 кг), Самарканов – на пятой строчке (169 кг). А вот в толчке казахстанцы сразу заказали недостижимые веса для многих своих соперников и сразу вырвались вперед. Борьба за медали высшего достоинства велась между ними до последней попытки опытного узбекского штангиста Руслана Нурудинова.





Фото: Instagram/antropov_kz

Антропов и Самарканов допустили по одной ошибке в толчке, которой воспользовался Нурудинов. Он успешно использовал все три попытки и стал чемпионом Азии, подняв в сумме двоеборья 405 кг. На втором месте тяжелоатлет из Карагандинской области Артем Антропов – 399 кг (172+227). Бронзовая награда досталась представителю Алматинской области Андасу Самарканову – 390 кг (169+221).

Таким образом, в предпоследний день азиатского первенства казахстанские штангисты завоевали три медали. В дневной сессии "золотом" отличился Нургиса Адилетулы, который выступал в весовой категории до 102 кг.



13 мая на помост Чинджу выйдут две казахстанки в весовой категории +87 кг – Айсамал Сансызбаева и Любовь Ковальчук.

