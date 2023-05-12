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Законодательство РК

Школьника подозревают в лжетерроризме в Павлодарской области

Школьника подозревают в лжетерроризме в Павлодарской области Фото: unsplash
В ходе совместных мероприятий Департамента полиции и ДКНБ по Павлодарской области установлен несовершеннолетний, подозреваемый в рассылке ложных сообщений о заложенных бомбах в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемым оказался 14-летний учащийся одной из школ Павлодара.

"Установлено, что учащийся в период с февраля по апрель месяцы 2023 года создавал аккаунты через новые телефонные номера, посредством которых и направлял ложные сообщения об акте терроризма на электронную почту объектов образования, а после удалял аккаунты".Заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов

Он отметил, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 273 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РК.

"Несовершеннолетний передан под поручительство законных представителей".Болат Нурсеитов

В ДП Павлодарской области напомнили, что за заведомо ложный донос об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по ст. 273 УК РК и наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Утром 13 февраля 2023 года в Павлодаре "заминировали" несколько школ. В полиции города тогда сообщали, что взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в зданиях не обнаружено.

Ситуация повторилась 7 апреля. На электронный адрес школы №34 города Павлодара поступило сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. И в этом случае запрещенных веществ и взрывных устройств не было обнаружено.

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