Действующего лидера Узбекистана снова выдвинули кандидатом в президенты
Об этом сообщила пресс-служба партии.
На ее заседании говорилось, что за последние несколько лет под руководством действующего президента, который в 2016 и 2021 годах также выдвигался от УзЛиДеП, достигнуты успехи в разных сферах.
Граждане Узбекистана будут выбирать главу государства досрочно.
Согласно закону, подписанному действующим президентом, выборы намечены на 9 июля.
В конце апреля текущего года жители Узбекистана приняли участие в референдуме, в ходе которого были одобрены поправки в обновленную конституцию.
По новой редакции, предусматривается продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.
В соответствии с избирательным кодексом, правом выдвигать кандидатов в президенты обладают политические партии Узбекистана при условии, что они зарегистрированы в Минюсте не позднее шести месяцев до проведения выборов.
О начале кампании по выборам президента Центризбирком Узбекистана объявил 10 мая.