Действующего лидера Узбекистана снова выдвинули кандидатом в президенты

Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинет кандидатом в президенты, выборы которого назначены на 9 июля, действующего главу государства Шавката Мирзиёева, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

На ее заседании говорилось, что за последние несколько лет под руководством действующего президента, который в 2016 и 2021 годах также выдвигался от УзЛиДеП, достигнуты успехи в разных сферах.

Граждане Узбекистана будут выбирать главу государства досрочно.

Согласно закону, подписанному действующим президентом, выборы намечены на 9 июля.

В конце апреля текущего года жители Узбекистана приняли участие в референдуме, в ходе которого были одобрены поправки в обновленную конституцию.

По новой редакции, предусматривается продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с избирательным кодексом, правом выдвигать кандидатов в президенты обладают политические партии Узбекистана при условии, что они зарегистрированы в Минюсте не позднее шести месяцев до проведения выборов.

О начале кампании по выборам президента Центризбирком Узбекистана объявил 10 мая.

