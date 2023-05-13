В Кызылорде задержали устроивших драку с применением огнестрела и ножей

13 мая около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома произошла драка с применением оружия. Нескольких участников потасовки уже задержали, сообщает Zakon.kz.

Полиция установила, что в съемной квартире между знакомыми произошел конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия и ножа. После инцидента все фигуранты скрылись с места происшествия.



Двух подозреваемых удалось задержать в городе, еще двух задержали на трассе Самара-Шымкент в салоне автомобиля.

Ведется работа по задержанию остальных фигурантов. Задержанные оказались жителями Шымкента и Мангистауской области.

С места происшествия и из авто изъяты вещественные доказательства. Двум лицам оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство". Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия все еще выясняются.

12 мая курьер-мопедист сбил в Алматы полицейского, после чего попытался скрыться.