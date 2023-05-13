В Кызылорде задержали устроивших драку с применением огнестрела и ножей
Полиция установила, что в съемной квартире между знакомыми произошел конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия и ножа. После инцидента все фигуранты скрылись с места происшествия.
Двух подозреваемых удалось задержать в городе, еще двух задержали на трассе Самара-Шымкент в салоне автомобиля.
Ведется работа по задержанию остальных фигурантов. Задержанные оказались жителями Шымкента и Мангистауской области.
С места происшествия и из авто изъяты вещественные доказательства. Двум лицам оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство". Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия все еще выясняются.
12 мая курьер-мопедист сбил в Алматы полицейского, после чего попытался скрыться.