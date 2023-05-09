Бывшего премьера Пакистана арестовала военизированная полиция

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован во вторник военизированными формированиями, которые ворвались в здание суда в Исламабаде, сообщает Zakon.kz.

Его задержали по многочисленным обвинениям в коррупции, пишет CNN.

Драматический и внезапный арест бывшего лидера страны является последней главой в месяцах продолжающихся политических беспорядков в стране после изгнания Хана в прошлом году.

Согласно судебным документам, Хан был арестован в Исламабаде по обвинению, выдвинутому национальным бюро подотчетности, антикоррупционным агентством страны.

Военизированные формирования разбили окно, чтобы добраться до него, прежде чем задержать его, в то время как он представлял свои биометрические данные для явки в суд.

Преследование бывшего премьера началось в марте этого года. 18 марта полиция ворвалась в дом экс-премьера. Спустя время его обвинили в терроризме.