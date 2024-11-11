Десятки человек погибли в результате взрыва смертника на железнодорожной станции в Пакистане
По информации CNN, 53 человека получили ранения в результате нападения в городе Кветта.
"Взрыв на железнодорожной станции был совершен террористом-смертником", – сообщил комиссар местной полиции Хамза Шафкат.
По словам старшего суперинтенданта полиции Мухаммада Балоха, взрыв произошел на платформе главного железнодорожного вокзала города около 9 утра.
Армия освобождения Белуджей (BLA) – военизированная сепаратистская группировка, действующая в регионе, взяла на себя ответственность за нападение в заявлении.
Фарид, очевидец взрыва, рассказал CNN:
"Был полный хаос. Люди бегали взад и вперед, люди лежали, замученные, некоторые без ног, рук и кистей".
Высокопоставленный представитель местных властей сообщил, что среди погибших есть пассажиры, железнодорожники и сотрудники службы безопасности.
Ранее в испанской Валенсии в результате протестов пострадал 31 полицейский. Протестующие бросали камни и фейерверки, в ответ правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.