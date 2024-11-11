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Десятки человек погибли в результате взрыва смертника на железнодорожной станции в Пакистане

Десятки человек погибли в результате взрыва смертника на железнодорожной станции в Пакистане, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 06:16 Фото: Мажар Чандио/Анадолу/Getty Images
В результате теракта на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана 9 ноября погибли по меньшей мере 25 человек. По информации сепаратистской группировки, действовавшей в регионе, нападение было совершено ее представителями, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 53 человека получили ранения в результате нападения в городе Кветта.

"Взрыв на железнодорожной станции был совершен террористом-смертником", – сообщил комиссар местной полиции Хамза Шафкат.

По словам старшего суперинтенданта полиции Мухаммада Балоха, взрыв произошел на платформе главного железнодорожного вокзала города около 9 утра.

Армия освобождения Белуджей (BLA) – военизированная сепаратистская группировка, действующая в регионе, взяла на себя ответственность за нападение в заявлении.

Фарид, очевидец взрыва, рассказал CNN:

"Был полный хаос. Люди бегали взад и вперед, люди лежали, замученные, некоторые без ног, рук и кистей".

Высокопоставленный представитель местных властей сообщил, что среди погибших есть пассажиры, железнодорожники и сотрудники службы безопасности.

Ранее в испанской Валенсии в результате протестов пострадал 31 полицейский. Протестующие бросали камни и фейерверки, в ответ правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.

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