Площадь пожара на российском производстве увеличилась до 20 тысяч квадратных метров
Фото: pixabay
До 20 тысяч кв.м выросла территория, на которой бушует пожар в российском городе Тольятти. Горит цех на производстве дверей, сообщает Zakon.kz.
По последним данным МЧС России, пожар, начавшийся вечером 13 мая в покрасочном цехе на производстве дверей, охватил территорию в 20 тысяч кв.м. На пяти тысячах квадратных метров произошли обрушения.
К тушению пожара привлечены два пожарных поезда, более сотни пожарных и три десятка различной спецтехники.
По последним данным, с места возгорания эвакуированы 15 человек. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.
Ранее стало известно, пожар произошел в покрасочном цехе предприятия в Тольятти. Изначально
площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, но затем выросла до 6 тыс. кв. м.
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