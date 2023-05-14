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Площадь пожара на российском производстве увеличилась до 20 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на российском производстве увеличилась до 20 тысяч квадратных метров Фото: pixabay
До 20 тысяч кв.м выросла территория, на которой бушует пожар в российском городе Тольятти. Горит цех на производстве дверей, сообщает Zakon.kz.

По последним данным МЧС России, пожар, начавшийся вечером 13 мая в покрасочном цехе на производстве дверей, охватил территорию в 20 тысяч кв.м. На пяти тысячах квадратных метров произошли обрушения.

К тушению пожара привлечены два пожарных поезда, более сотни пожарных и три десятка различной спецтехники.

По последним данным, с места возгорания эвакуированы 15 человек. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, пожар произошел в покрасочном цехе предприятия в Тольятти. Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, но затем выросла до 6 тыс. кв. м.

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