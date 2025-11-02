#Народный юрист
Происшествия

Шины полыхнули в Темиртау на площади 290 квадратных метров

На открытом участке по улице Сарыарка в городе Темиртау произошло возгорание использованных автомобильных шин. Общая площадь пожара составила 290 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня и полностью его потушить.

Во время инцидента никто не пострадал.

"Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности и недопущении хранения горючих материалов на открытых территориях".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что поезд с топливом взорвался после схода с рельсов в Мексике.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
