Шины полыхнули в Темиртау на площади 290 квадратных метров
Фото: пресс-служба МЧС РК
На открытом участке по улице Сарыарка в городе Темиртау произошло возгорание использованных автомобильных шин. Общая площадь пожара составила 290 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Пожарным удалось предотвратить распространение огня и полностью его потушить.
Во время инцидента никто не пострадал.
"Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности и недопущении хранения горючих материалов на открытых территориях".Пресс-служба МЧС РК
