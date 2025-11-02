Шины полыхнули в Темиртау на площади 290 квадратных метров

Фото: пресс-служба МЧС РК

На открытом участке по улице Сарыарка в городе Темиртау произошло возгорание использованных автомобильных шин. Общая площадь пожара составила 290 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня и полностью его потушить. Во время инцидента никто не пострадал. "Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности и недопущении хранения горючих материалов на открытых территориях". Пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что поезд с топливом взорвался после схода с рельсов в Мексике.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: