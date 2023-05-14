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В резервуар с дизтопливом в Шымкенте попала молния

В резервуар с дизтопливом в Шымкенте попала молния Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента
12 мая около 18:57 в Шымкенте в резервуар АЗС с дизельным топливом попала молния, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Туран по улице Байтурсынова , возле кафе "Ладушки" на АЗС "ТS".

В подземный резервуар, общей емкостью 23 тонн, внутри которой было 11 тонн дизельного топлива, попал разряд молнии, произошло задымление ГСМ.

Открытого горения не было, в целях защиты от возгорания дизельного топлива пожарные произвели проливку пеной и охлаждение цистерны.

пожарный

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

охлаждение

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

Работу по проливке завершили в 19:10 того же дня. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали 13 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Шымкента.

Днем 13 мая пожарным удалось потушить пожар на городской свалке отходов, который горел более двух суток.

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