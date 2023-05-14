В резервуар с дизтопливом в Шымкенте попала молния
Инцидент произошел в районе Туран по улице Байтурсынова , возле кафе "Ладушки" на АЗС "ТS".
В подземный резервуар, общей емкостью 23 тонн, внутри которой было 11 тонн дизельного топлива, попал разряд молнии, произошло задымление ГСМ.
Открытого горения не было, в целях защиты от возгорания дизельного топлива пожарные произвели проливку пеной и охлаждение цистерны.
Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента
Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента
Работу по проливке завершили в 19:10 того же дня. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали 13 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Шымкента.
Днем 13 мая пожарным удалось потушить пожар на городской свалке отходов, который горел более двух суток.