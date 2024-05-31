Момент гибели пенсионера от удара молнии в России попал на видео

31 мая в подмосковной Балашихе 63-летнего мужчину убило ударом молнии, когда он переходил дорогу, сообщает Zakon.kz.

По информации "Известий", инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. Пенсионер во время дождя передвигался по тротуару под зонтом, возле пешеходного перехода мужчину ударила молния. Он умер на месте.

Отмечается, что ГСУ СК по Подмосковью уточняет детали произошедшего.

Видео гибели мужчины распространилось в социальных сетях. Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.





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