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Момент гибели пенсионера от удара молнии в России попал на видео

смерть от удара молнии, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 01:01 Фото: pixabay
31 мая в подмосковной Балашихе 63-летнего мужчину убило ударом молнии, когда он переходил дорогу, сообщает Zakon.kz.

По информации "Известий", инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. Пенсионер во время дождя передвигался по тротуару под зонтом, возле пешеходного перехода мужчину ударила молния. Он умер на месте.

Отмечается, что ГСУ СК по Подмосковью уточняет детали произошедшего.

Видео гибели мужчины распространилось в социальных сетях. Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.


Ранее стало известно, что пассажиров метро экстренно эвакуировали в Москве.

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