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Казахстанцы развернули 800-метровый флаг страны на Чемпионате мира по хоккею в Латвии

флаг Казахстана Фото: скриншот видео
Болельщики сборной Казахстана на Чемпионате мира по хоккею в Латвии развернули флаг нашей страны, занимающий площадь 800 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Это было сделано в знак поддержки не только хоккейной команды, но и всей страны.

"Казахстанские болельщики развернули флаг площадью 800 квадратных метров, чтобы выразить поддержку своей хоккейной команде и всей стране. Мы рады видеть вас здесь, друзья!" – подписали видео в Международной федерации хоккея.

13 мая сборная Казахстана в первой своей игре обыграла команду Норвегии, проигрывая по ходу матча с разницей в две шайбы.

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