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Спорт

Чемпионат мира по хоккею-2025: Казахстан разгромил Нидерланды

Чемпионат мира по хоккею-2025: Казахстан разгромил Нидерланды, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 01:10 Фото: icehockey.kz
Женская юниорская сборная Казахстана 25 января одержала третью подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Риге (второй дивизион, 20-26 января, Латвия), сообщает Zakon.kz.

Команда Марии Федоренко уверенно победила сборную Нидерландов со счетом 11:0, пишет sportarena.kz.

После этого матча положение в группе А выглядит так:

  • Латвия: 3 матча, 9 очков;
  • Великобритания: 3 матча, 9 очков;
  • Казахстан: 4 матча, 9 очков;
  • Нидерланды: 4 матча, 3 очка;
  • Новая Зеландия: 4 матча, 3 очка;
  • Китайский Тайбэй: 4 матча, 0 очков.

Только победитель группы получит путевку в первый дивизион чемпионата мира 2026 года.

Завтра, 26 января, Казахстан сыграет решающий матч против сборной Латвии, которая является хозяйкой турнира.

Ранее Казахстан завоевал две медали на мировом турнире по легкой атлетике в Астане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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