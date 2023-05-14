В правительстве Италии провели переговоры на фоне роста цен на макароны

В правительство Италии решали проблему национального масштаба – стремительный рост цен на макароны, сообщает Zakon.kz.

11 мая министр предпринимательства и производства Италии Адольфо Урсо провел экстренное совещание, на котором были созваны правительственные чиновники, представители торговых и потребительских ассоциаций и дистрибьюторы, на кризисные переговоры для обсуждения резкого роста цен на макаронные изделия, пишет ABC News.

По данным Европейского центрального банка, рост цен на основную составляющую итальянской кухни обогнал инфляцию в стране в два раза.

Комиссия по быстрому предупреждению о ценах доложила, что цены на макароны росли два месяца подряд: на 17,5% в марте, а затем на 16,5% в апреле — по сравнению с тем же периодом годом ранее.

И это несмотря на падение цен на твердую пшеницу, которая, по словам официальных лиц, упала на 30%.

Кризисный комитет стремился изучить тенденции цен на макаронные изделия, отследить динамику, которая способствовала росту стоимости макаронных изделий, а также изучить ожидания на ближайшие месяцы года.

"Последние обзоры цен уже показывают первые, хотя и слабые, признаки снижения цен, признак того, что стоимость макаронных изделий может значительно упасть в ближайшие месяцы", — говорится в заявлении правительства.

По данным группы потребителей Assoutenti, в среднем итальянец съедает около 23 кг пасты в год. Эта южноевропейская страна также является экспортером макаронных изделий № 1 в мире: статистика показывает, что в 2022 году было экспортировано 2,4 миллиона тонн макаронных изделий.

Недавно в Риме прошла конференция семейных организаций. На ней Папа Римский призвал молодых итальянцев заводить больше детей, а не домашних животных.