В МНЭ не исключают роста цен на жилье на фоне укрепления доллара

Министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 2 декабря рассказал, что будет с ценами на жилье на фоне укрепления доллара, сообщает Zakon.kz.

Как он отмечал ранее, Казахстан обеспечивает себя цементом, арматурой.

"У нас проблема с внутренней отделкой... Поэтому, да, на рынке жилья, возможно, будут изменены цены из-за того, что будет расти цена на импортируемые строительные материалы. Этого не исключаю", – указал глава МНЭ.

При этом он поспешил успокоить казахстанцев, которые претендуют на соцжилье.

"Мы контролируем вопросы социального жилья, все, что касается продуктов "Отбасы банка", продуктов социальной аренды, кредитного так называемого жилья, которое финансирует Казахстанская жилищная компания, мы там можем регулировать предельные цены на один квадратный метр. Поэтому здесь, я думаю, ситуация будет под контролем", – заверил Байбазаров.

Измениться, по его словам, может ситуация в сегменте коммерческого жилья.

"Что касается рыночного жилья разных категорий, бизнес-жилья, как еще говорят классы – элитные или люкс-классы, если будет спрос по такой цене, стройкомпании будут продавать. Если нет, то, я думаю, наши строительные компании за эти годы научились маркетингу, умеют продавать, предлагают тоже разные схемы. Я думаю, покупатели и клиенты, как говорится, найдут друг друга. Здесь вопрос будет в зависимости от покупательской способности той или иной категории", – резюмировал министр нацэкономики.

2 декабря 2024 года министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне укрепления доллара.