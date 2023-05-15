В Кызылординской области бизнесменов оштрафовали на 82,8 млн тенге

В Палату предпринимателей Кызылординской области обратились 7 бизнесменов. Им был выписан штраф в размере 82,8 млн тенге. Кроме них штраф наложен еще на 77 предпринимателей, однако общая сумма пока неизвестна, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области предприниматели сферы торговли, которые своевременно не зарегистрировались в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость, вынуждены выплачивать огромные штрафы.



Одна из предпринимателей, получившая уведомление органов государственных доходов, Разия Шаймаганбетова.

"Я продаю золотые изделия, приобретая их в долг. В декабре прошлого года был наложен штраф в размере 4,3 млн тенге. Этот штраф я закрыла, получив экспресс-кредит. Теперь в апреле текущего года я получила уведомление на сумму в размере 920 тыс. тенге и дополнительно на 27 млн тенге. На оплату предоставили только три месяца. Как я это могу закрыть? Кредит в таком размере мне не выдадут нигде", – рассказывает Разия Шаймаганбетова в своем обращении в Палату предпринимателей.

О такой же проблеме рассказала и предпринимательница Кармакшинского района Багила Несипбаева. Она подключилась к онлайн-встрече с участием специалистов органов государственных доходов, которая прошла на площадке Палаты предпринимателей.

"Мы с мужем занимаемся торговлей. Налоги и другие обязательства выплачиваем своевременно. В ноябре 2021 года специалист налогового органа предупредила нас о том, что оборотные средства достигают предельной суммы и посоветовала перейти на трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС). Мы перешли. За последние два года выполняли все обязательства по данной системе. В января текущего года нас вызвали специалисты налогового органа и попросили зарегистрироваться в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость, а также наложили штраф в размере 25,7 млн тенге за последние два года. Мы не специалисты. На содержание бухгалтера не имеем возможности. Поэтому консультируемся у специалистов налоговых органов. А результат вышел такой. Где нам взять такие деньги? После этого случая мой муж попал в больницу", – сообщила Багила Несипбаева на мероприятии.

Начальник отдела управления государственных доходов по городу Кызылорда Салтанат Ержанова отметила, что до сегодняшнего дня с таким мотивом был наложен штраф 84 предпринимателям.

На мероприятии член Регионального совета Бейбитали Тлеулиев сообщил, что большинство предпринимателей, которым наложили штрафы, представители малого бизнеса. У них нет возможности на содержание квалифицированного специалиста.

"Для формирования налоговой культуры среди населения необходимо упростить способ предоставления предупреждений-уведомлений. Отчеты малых предпринимателей, которые не имеют бухгалтеров, сдают специалисты, оказывающие единовременные услуги. Эти предприниматели не открывают и не смотрят свои личные кабинеты. Поэтому о наложенных штрафах или о предстоящих нарушениях нужно уведомлять через SMS сообщения", – рассказывает Бейбитали Тлеулиев.

Согласно статистике, по Кызылординской области действуют более 67 тыс. предпринимателей. Из них в области торговли зарегистрировано 21 814 субъекта.

"17,5% занятых в регионе работают в сфере торговли. Обратившиеся в Палату 7 предпринимателей обеспечивают работой 23 человек. Если учесть, что количество оштрафованных составляет 84, то можно увидеть и социальную сторону данной проблемы. Поэтому вопрос должен решаться на Правительственном уровне", – сообщил директор Палаты предпринимателей Пирмухаммед Сыздыков.

10 мая стало известно, что за взятку задержан экс-глава Нацпалаты "Атамекен" Аблай Мырзахметов. В соцсетях называют сумму $30 млн (13,3 млрд тенге).

Позже появились подробности его задержания.

