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Ветеран уголовного розыска рассказал о двух типах серийных убийц

убийства Фото: pixabay
Ветеран Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов, изучавший мышление маньяков, рассказал о двух типах серийных убийц, сообщает Zakon.kz.

Также в интервью порталу "Страсти" он уточнил, кого из них сложнее поймать.

"С давних пор ФБР выделяет два стержневых типа: это организованный преступник, серийный убийца, серийный насильник и дезорганизованный. К первой категории относятся люди с высоким интеллектом", – отметил он.

По его словам, правоохранителям сложнее поймать маньяков, относящихся к организованным, так как они тщательно продумывают свои действия, чтобы избежать поимки. Дезорганизованные же, наоборот, совершают преступления импульсивно и редко планируют их заранее. Это приводит к тому, что они оставляют много улик.

Эксперт уверяет, что близкие маньяков могут не подозревать о том, с кем они живут. Серийные убийцы могут тепло относиться к своим близким и, в частности, к детям, однако отказаться от преступлений они не в состоянии, отметил бывший следователь.

"У него есть своя тайная, привлекательная жизнь, жизнь охотника, в котором много шоу, в конце концов он понял, чего он хочет и как хочет. Это все становится наркотиком, сильнейшим, мощнейшим, который меняет личность, человек изменяется", – поделился Миронов.

Отметим, что в феврале "скопинского маньяка" Виктора Мохова снова отпустили на свободу.

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