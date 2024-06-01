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Канадский серийный убийца Роберт Пиктон умер после нападения в тюрьме

человек, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 09:31 Фото: freepik
Канадский серийный убийца Роберт Пиктон умер после нападения в тюрьме в возрасте 74 лет. Маньяк известен тем, что водил жертв на свою свиноферму недалеко от Ванкувера в конце 1990-х и начале 2000-х годов, расправлялся с ними и скармливал свиньям, сообщает Zakon.kz.

В заявлении Исправительной службы Канады говорится, что Пиктон, заключенный тюрьмы Порт-Картье в провинции Квебек, скончался в больнице от травм, которые ему нанес другой 51-летний заключенный 19 мая.

Роберт "Вилли" Пиктон был одним из самых известных серийных убийц Канады. Ему было предъявлено обвинение в убийстве 26 женщин. Однако доказать удалось только шесть убийств. В суде его признали виновным по шести пунктам обвинения в убийстве второй степени и приговорили к пожизненному заключению в 2007 году.

Полиция начала обыск фермы Пиктона в пригороде Ванкувера Порт-Кокитлам более 22 лет назад в ходе многолетнего расследования исчезновений десятков женщин с самых захудалых улиц Ванкувера, секс-работниц и наркоманов, брошенных на обочине общества.

На ферме были обнаружены останки или ДНК 33 женщин. Однажды Пиктон похвастался полицейскому под прикрытием, что убил в общей сложности 49 женщин.

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