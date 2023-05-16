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Новые опасные виды клещей, переносящих чуму обнаружили российские ученые

Новые опасные виды клещей, переносящих чуму обнаружили российские ученые Фото: pixabay
Специалисты Тюменского медуниверситета выявили и описали три новых вида клещей, которые переносят не только энцефалит, но и бартонеллёз, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, чуму и другие опасные заболевания, сообщает Zakon.kz

Эти паразиты, по информации "Известий", к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae и распространены в Монголии и Сибири.

Один вид выявили в 2020 году из заспиртованных сборов коллекции летучих мышей. Второго обнаружили прижизненно: сняли с рукокрылых, отловленных в Бурятии и Туве. новые клещи не похожи на описанных ранее. Специалисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, они обитают южнее азиатской части России и могут, предположительно, находиться на территории Китая.

Как сообщали ранее, в Алматы снова проведут обработку против клещей. А еще раньше мы писали о том, что нужно делать при укусе клеща.

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