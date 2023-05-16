Бритни Спирс побила супруга и выгнала его из дома

Американская певица Бритни Спирс снова в центре скандала. Исполнительница избила своего мужа Сэма Асгари и выгнала его из дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, Бритни Спирс набросилась на своего супруга с кулаками, громко кричала. Из-за этого соседи вызвали полицию. Затем Спирс выставила Асгари за дверь.

Согласно нескольким источникам, брак пары находится на грани развода.

Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари в июне 2022 года.

15 января Бритни Спирс устроила истерику в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Свидетели утверждают, что Бритни вдруг начала говорить на непонятном языке и очень активно жестикулировать.



