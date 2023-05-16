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Бритни Спирс побила супруга и выгнала его из дома

скандал, муж Фото: Instagram/britneyspears
Американская певица Бритни Спирс снова в центре скандала. Исполнительница избила своего мужа Сэма Асгари и выгнала его из дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, Бритни Спирс набросилась на своего супруга с кулаками, громко кричала. Из-за этого соседи вызвали полицию. Затем Спирс выставила Асгари за дверь.

Согласно нескольким источникам, брак пары находится на грани развода. 

Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари в июне 2022 года. 

15 января Бритни Спирс устроила истерику в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Свидетели утверждают, что Бритни вдруг начала говорить на непонятном языке и очень активно жестикулировать.


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