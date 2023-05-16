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Железнодорожные билеты подорожали в Казахстане

Железнодорожные билеты подорожали в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аналитики подсчитали, что по итогам апреля 2023 года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта выросли на 26,9% за год, сообщает Zakon.kz.

В отчете Finprom.kz сказано, что проезд подорожал:

  • в пригородном поезде на 25%;
  • в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения – на 28,2%,
  • в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения – на 27,5%.

Также указано, в региональном разрезе наибольший рост цен был зафиксирован в Шымкенте: сразу на 73,8% за год.

Далее идут Жетысуская (плюс 46,8%) и Кызылординская (плюс 39,6%) области.

"Наименьший рост цен наблюдался в Восточно-Казахстанской (плюс 4,5%), Актюбинской (плюс 10,4%) областях и Алматы (плюс 12,7%)", – говорится в сообщении экспертов.

Стоит отметить, что прокуроры обещают снижение стоимости железнодорожных билетов.

Также ранее сообщалось, что самокатчик остановил пассажирский поезд в Алматы. Его разыскивают.

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Анастасия Московчук
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