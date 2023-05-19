Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Помолодеть на 11 лет за два месяца: диета ученых из Америки

Помолодеть на 11 лет за 2 месяца: диета ученых из Америки Фото: pixabay
Американские ученые разработали диету, которая помогает женщинам помолодеть на 11 лет за 8 недель, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном исследовании сказано, что диета способна помочь сбросить не только годы, но и вес, омолодить организм. Кроме того, придерживаться этого эксперимента могут не только женщины, но и мужчины.

Вместе с тем весна – самое подходящее для нее время, близится лето, обилие зелени, овощей и фруктов.

И самое главное, как отмечают эксперты, в основе диеты лежит большая наука, а не выдумки маркетологов.

Российские специалисты адаптировали эту диету. В публикации "Аргументов и фактов" названы основные моменты омолаживающей диеты.

300 грамм печени и 5-10 куриных яиц относятся к обязательным белковым продуктам, которые нужно съедать в неделю.

Эксперты отмечают, что важно распределить продукты равномерно на неделю.

Яйца можно есть каждый день, печень тоже и понемногу, но допустимо питаться ей и через день.

Также озвучен примерный набор продуктов на день.

В день нужно съедать следующие продукты:

  • салатница (450-500 мл) с порезанной свежей зеленью и зелеными овощами. Можно использовать шпинат, рукколу, пекинскую капусту, качанную капусту, мангольд. Салаты листовой, романо и айсберг не подходят (они хорошие и полезные, но не для данной диеты);
  • салатница (450-500 мл) с порезанными свежими овощами из семейства капустных – любая капуста (кочанная, цветная, брокколи, брюссельская, кольраби), кресс-салат, репа, редис, редька, брюква, бок-чой (китайская капуста);
  • салатница (700-750 мл) с порезанными овощами. Пусть они будут разных цветов – помидоры, болгарский перец, огурцы, кабачки, баклажаны и т. д. Под запретом крахмалистые овощи (картофель, батат) и кукуруза;
  • 1-2 свеклы среднего размера;
  • 4 столовые ложки (1/4 стакана) тыквенных семечек плюс такое же количество семян подсолнечника. Их хорошо добавлять в салаты. Допускается частичная замена таких семечек нерафинированными маслами тыквы или подсолнечника.

Кроме того, обязательны 1-2 порции в день из следующих продуктов и напитков:

  • 1/2 стакана ягод (лучше диких).
  • 1/2 чайной ложки розмарина.
  • 1/2 ч. л. куркумы.
  • 2 средних зубчика чеснока.
  • 2 чашки зеленого чая (заваривать 10 минут).
  • 3 чашки чая улун (заваривать 10 минут).

Все это очень важно для регуляции процессов метилирования – именно с ними связан омолаживающий эффект.

Также не забывайте выпивать не менее двух литров воды в день.

Перерыв между ужином и завтраком должен быть не менее 12 часов. Например, если закончили ужинать в 19, то завтрак можно начинать в 7 часов утра.

Под запретом находятся:

  • сахара в любом виде (в продуктах, напитках и т. д.), все мучное, конфеты и прочая кондитерка, молочные продукты, все каши и бобовые (фасоль, горох и т. д.);
  • старайтесь не использовать продукты и напитки из пластиковой тары.

Что нужно делать дополнительно:

  • Хорошо принимать два раза в день препараты пробиотиков, особенно с лактобациллами.
  • Неплохо использовать еще БАДы с комбинацией органических овощей, фруктов, семян, трав, растительных ферментов, пребиотиков.
  • Не менее 5 дней в неделю надо заниматься физкультурой с умеренной нагрузкой (60-80% от максимальной). Подойдут бег трусцой, велосипед, ходьба с палками и любые другие физические занятия и упражнения. Их продолжительность должна быть не менее 30 минут.
  • Ежедневно делайте два раза по 10 минут упражнения на релаксацию (расслабление) – медитация, аутотренинг, дыхательная гимнастика.
"Не расстраивайтесь, если вы немного отклонились от такого режима. Но особенно строго старайтесь избегать сахара и быстрых углеводов", – говорится в заключении.

Ранее британский физиотерапевт назвал пять действенных способов сохранить осанку.

Читайте также

Названы самые опасные дни лета 2023 года

Пять действенных способов сохранить осанку

Как избежать звонков от мошенников, рассказал эксперт

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
синоптики предупредили о непогоде
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
поправки в жилищное законодательство
"Свекровь – не своя кровь" и еще 36 новых правил в деятельности КСК и ОСИ
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления