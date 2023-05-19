Помолодеть на 11 лет за два месяца: диета ученых из Америки

Американские ученые разработали диету, которая помогает женщинам помолодеть на 11 лет за 8 недель, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном исследовании сказано, что диета способна помочь сбросить не только годы, но и вес, омолодить организм. Кроме того, придерживаться этого эксперимента могут не только женщины, но и мужчины.

Вместе с тем весна – самое подходящее для нее время, близится лето, обилие зелени, овощей и фруктов.

И самое главное, как отмечают эксперты, в основе диеты лежит большая наука, а не выдумки маркетологов.



Российские специалисты адаптировали эту диету. В публикации "Аргументов и фактов" названы основные моменты омолаживающей диеты.

300 грамм печени и 5-10 куриных яиц относятся к обязательным белковым продуктам, которые нужно съедать в неделю.

Эксперты отмечают, что важно распределить продукты равномерно на неделю.

Яйца можно есть каждый день, печень тоже и понемногу, но допустимо питаться ей и через день.

Также озвучен примерный набор продуктов на день.

В день нужно съедать следующие продукты:

салатница (450-500 мл) с порезанной свежей зеленью и зелеными овощами. Можно использовать шпинат, рукколу, пекинскую капусту, качанную капусту, мангольд. Салаты листовой, романо и айсберг не подходят (они хорошие и полезные, но не для данной диеты);

салатница (450-500 мл) с порезанными свежими овощами из семейства капустных – любая капуста (кочанная, цветная, брокколи, брюссельская, кольраби), кресс-салат, репа, редис, редька, брюква, бок-чой (китайская капуста);

салатница (700-750 мл) с порезанными овощами. Пусть они будут разных цветов – помидоры, болгарский перец, огурцы, кабачки, баклажаны и т. д. Под запретом крахмалистые овощи (картофель, батат) и кукуруза;

1-2 свеклы среднего размера;

4 столовые ложки (1/4 стакана) тыквенных семечек плюс такое же количество семян подсолнечника. Их хорошо добавлять в салаты. Допускается частичная замена таких семечек нерафинированными маслами тыквы или подсолнечника.



Кроме того, обязательны 1-2 порции в день из следующих продуктов и напитков:

1/2 стакана ягод (лучше диких).

1/2 чайной ложки розмарина.

1/2 ч. л. куркумы.

2 средних зубчика чеснока.

2 чашки зеленого чая (заваривать 10 минут).

3 чашки чая улун (заваривать 10 минут).



Все это очень важно для регуляции процессов метилирования – именно с ними связан омолаживающий эффект.

Также не забывайте выпивать не менее двух литров воды в день.

Перерыв между ужином и завтраком должен быть не менее 12 часов. Например, если закончили ужинать в 19, то завтрак можно начинать в 7 часов утра.

Под запретом находятся:

сахара в любом виде (в продуктах, напитках и т. д.), все мучное, конфеты и прочая кондитерка, молочные продукты, все каши и бобовые (фасоль, горох и т. д.);

старайтесь не использовать продукты и напитки из пластиковой тары.



Что нужно делать дополнительно:

Хорошо принимать два раза в день препараты пробиотиков, особенно с лактобациллами.

Неплохо использовать еще БАДы с комбинацией органических овощей, фруктов, семян, трав, растительных ферментов, пребиотиков.

Не менее 5 дней в неделю надо заниматься физкультурой с умеренной нагрузкой (60-80% от максимальной). Подойдут бег трусцой, велосипед, ходьба с палками и любые другие физические занятия и упражнения. Их продолжительность должна быть не менее 30 минут.

Ежедневно делайте два раза по 10 минут упражнения на релаксацию (расслабление) – медитация, аутотренинг, дыхательная гимнастика.



"Не расстраивайтесь, если вы немного отклонились от такого режима. Но особенно строго старайтесь избегать сахара и быстрых углеводов", – говорится в заключении.

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