В Минздраве ответили депутату на предложение о возврате казахстанцам средств ОСМС

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев прокомментировал предложение депутата Мажилиса Асхата Рахимжанова о возмещении 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил вице-министр, в мире есть разные модели медстрахования, но нигде не предусмотрено, чтобы возвращали людям деньги.

"В Сингапуре есть личные счета, и система предусматривает расходование средств только конкретно на этого человека, на чье имя счет. В других странах она солидарная: богатые – за бедных, здоровые – за больных". Тимур Султангазиев

По его словам, в Казахстане ОСМС выстроена аналогичным образом.

"У нас система такая же". Тимур Султангазиев

Также глава Фонда ОСМС Сабит Ахметов подтвердил, что система является солидарной.

"Если мы 50% будем возвращать, то у нас у 80% граждан, которые делают отчисления в фонд, зарплата невысокая, максимум вернем 30-40 тысяч, наверное. Но, если мы вернем, где они будут получать помощь в случае необходимости? Сможет ли он платно получить медуслуги, если, например, ему потребуется дорогостоящая операция, если она будет стоить 3-10 млн? Этих возвращенных нами 30-40-60 тысяч тенге хватит?" Сабит Ахметов

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 15 мая 2023 года депутат Асхат Рахимжанов подверг критике систему ОСМС. В своем запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова мажилисмен предложил для стимулирования здорового образа жизни возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам.

Но это не первый депутат, который обращается к фонду с замечаниями. Его коллега – депутат Гульдара Нурумова – 10 мая 2023 года также критиковала систему ОСМС.