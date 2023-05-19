В Минздраве ответили депутату на предложение о возврате казахстанцам средств ОСМС
Как напомнил вице-министр, в мире есть разные модели медстрахования, но нигде не предусмотрено, чтобы возвращали людям деньги.
"В Сингапуре есть личные счета, и система предусматривает расходование средств только конкретно на этого человека, на чье имя счет. В других странах она солидарная: богатые – за бедных, здоровые – за больных".Тимур Султангазиев
По его словам, в Казахстане ОСМС выстроена аналогичным образом.
"У нас система такая же".Тимур Султангазиев
Также глава Фонда ОСМС Сабит Ахметов подтвердил, что система является солидарной.
"Если мы 50% будем возвращать, то у нас у 80% граждан, которые делают отчисления в фонд, зарплата невысокая, максимум вернем 30-40 тысяч, наверное. Но, если мы вернем, где они будут получать помощь в случае необходимости? Сможет ли он платно получить медуслуги, если, например, ему потребуется дорогостоящая операция, если она будет стоить 3-10 млн? Этих возвращенных нами 30-40-60 тысяч тенге хватит?"Сабит Ахметов
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 15 мая 2023 года депутат Асхат Рахимжанов подверг критике систему ОСМС. В своем запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова мажилисмен предложил для стимулирования здорового образа жизни возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам.
Но это не первый депутат, который обращается к фонду с замечаниями. Его коллега – депутат Гульдара Нурумова – 10 мая 2023 года также критиковала систему ОСМС.