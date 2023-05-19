Что делать, если вы не получили СМС о назначении соцпособий

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на встрече с журналистами 19 мая рассказала о получении социальной помощи в проактивном формате и объяснила, что делать тем, кому СМС о назначении пособий не пришла, сообщает Zakon.kz.

Не так давно началась актуализация данных для Цифровой карты семьи, поэтому иногда в системе могут показать не всю информацию.

"Недавно, когда мы СМС отправляли, одна семья нам написала письмо, мол "у меня четверо детей, другая семья получила СМС, что имеют право получить госсоцпособия как многодетная, а я не получила". По данным все нормально. Действительно, эта семья имеет четверых детей, и ей должны назначить пособие. Но у нас ЗАГС оцифрован, начиная с 2008 года. Один из ее детей родился в 2005 году. И получилось, как будто в информационной системе ЗАГС у нее трое детей. А информация о четвертом ребенке находится на бумажном носителе. Поэтому мы сказали, что она может пойти в ЦОН, написать заявление, мы включим в базу этого ребенка и семья будет получать пособие. Не все информационные системы были оцифрованы, начиная с тех годов, в этой связи такая ошибка есть". Тамара Дуйсенова

Министр отметила, что в переносе некоторых данных могли возникнуть неточности из-за человеческого фактора. Поэтому в случае, если нужное пособие не назначили, стоит обратиться в ЦОН.

"МЦРИАП готовит сервисные приложения, человек может сам дать свои данные, перепроверяя их, можно будет внести изменения. Сейчас пока человек приходит и доносит свою информацию для того, чтобы их включить в проактивное оказание услуг. Сейчас пока идет пилотный проект, актуализация данных, но данные должны постоянно актуализироваться. Есть пока такие недоработки, которые тоже хотели вас попросить, если кто-то видит, что не получил СМС или не назначили что-то, нужно обратиться в ЦОН. Этот вопрос можно разрешить без больших проблем". Тамара Дуйсенова

В Минтруда также отметили, что совместно с МЦРИАП отрабатывают возможность казахстанцам самим видеть данные, которые вбиты в цифровую карту семьи, на сайте электронного правительства.

20 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал новый Социальный кодекс.

В Кодексе отражены следующие основные направления: