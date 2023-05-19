Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Про Джонни Деппа и Эмбер Херд покажут сериал

актеры, фильм Фото: wikimedia, Instagram/amberheard
Новый документальный фильм про судебные разбирательства между актерами и бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд выйдет в США, сообщает Zakon.kz.

"Депп против Херд" – сериал, состоящий из трех частей от номинированного на премию BAFTA режиссера Эммы Купер. Фильм покажут на американском канале Channel 4, пишет NME.

Фильм расскажет о печально известном голливудском судебном процессе, за которым следили миллионы людей по всему миру. 

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года. 

В ходе судебного процесса бывшие супруги обвинили друг друга в домашнем насилии и манипуляциях. Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд. Он подал иск на 50 млн долларов против бывшей супруги.

27 мая 2022 года адвокаты голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд выступили с заключительным словом. Актриса и экс-супруга Эмбер Херд назвала себя "жертвой домашнего насилия".

Позже стало известно, что Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу 15 миллионов долларов. Потом она потребовала отменить решение суда по делу с Джонни Деппом. 


Читайте также

Димаш опубликовал видео возвращения с Токаевым в Казахстан

Димаш опубликовал фото с Токаевым

Дэвид Бекхэм подарил королю Чарльзу III банку меда

Ирина Лукичева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления