Про Джонни Деппа и Эмбер Херд покажут сериал

Новый документальный фильм про судебные разбирательства между актерами и бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд выйдет в США, сообщает Zakon.kz.

"Депп против Херд" – сериал, состоящий из трех частей от номинированного на премию BAFTA режиссера Эммы Купер. Фильм покажут на американском канале Channel 4, пишет NME.

Фильм расскажет о печально известном голливудском судебном процессе, за которым следили миллионы людей по всему миру.

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.

В ходе судебного процесса бывшие супруги обвинили друг друга в домашнем насилии и манипуляциях. Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд. Он подал иск на 50 млн долларов против бывшей супруги.

27 мая 2022 года адвокаты голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд выступили с заключительным словом. Актриса и экс-супруга Эмбер Херд назвала себя "жертвой домашнего насилия".

Позже стало известно, что Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу 15 миллионов долларов. Потом она потребовала отменить решение суда по делу с Джонни Деппом.



