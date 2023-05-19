Житель Жамбылской области нашел бронзовый сосуд сакских племен

Фото: Агентство культурного наследия при Минтуризма и культурного наследия РУ

Бронзовый сосуд сакских племен обнаружил житель села Бесагаш Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

На артефакт мужчина наткнулся, когда копал могилу для покойного родственника.

"Как рассказывает сам сельчанин, кончик лопаты уперся во что-то твердое. Мужчина продолжил копать, и в итоге перед ним предстал большой старинный казан, покрытый орнаментом. О находке мужчина сообщил археологам", – отмечает Первый канал "Евразия".

Ученые установили, что сосуд относится к эпохе железного века. Теперь казан планируют отреставрировать и передать в местный музей.

Отметим, что в октябре 2022 года археологи из Казахстана и Новосибирска начали раскопки древнего города мастеров Каракабака – крупного торгово-ремесленного центра III-V веков на полуострове Мангышлак, на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане.

Кроме того, в декабре 2022 года в Узбекистане случайно нашли древний артефакт – двухтысячелетний бронзовый казан саков.