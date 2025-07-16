На курганах Баянаула археологи нашли редкие артефакты эпохи сакских племен

В Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана археологи Маргулан университета обнаружили два редких бронзовых ножа, предположительно принадлежавших сакским кочевникам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 июля сообщило Министерство науки и высшего образования РК.

Находку сделали во время летней полевой практики студентов на курганах у озера Торайгыр. Работы велись на известном памятнике "Торайгыр-6" и в недавно выявленной курганной группе "Торайгыр-7".

"При раскопках двух курганов нами были найдены бронзовые ножи, относящиеся к раннему этапу сакского периода", – рассказала главный хранитель археологических фондов Марғұлан университета Елена Тушева.

По ее словам, это одни из самых древних бронзовых изделий, найденных в регионе. Ножи отлиты из местной бронзы, однако по стилистике уже соответствуют эпохе раннего железа. Это, как уточнила Тушева, указывает на развитые металлургические технологии и культурные связи, существовавшие в этом районе.

Кроме ножей, археологи обнаружили останки представителей Тасмолинской культуры. Студентка исторического факультета Ангелина Грищенко отметила, что останки хорошо сохранились, что позволило определить пол, возраст и антропологические особенности захороненных. В нижнем слое кургана специалисты также нашли более древнее погребение – эпохи андроновской культуры.

Маргулан университет уже более десяти лет ведет археологические исследования в районе Баянаула и занимается сохранением ключевых исторических памятников региона.

А ранее редкий золотой перстень обнаружили археологи в Алматинской области.

